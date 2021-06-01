Онищенко объяснил, почему российские школьники толстеют

https://static.news.ru/photo/aa8c7c8c-c2dd-11eb-9fcd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с NEWS.ru объяснил, почему российские школьники толстеют. Всему виной — отсутствие бесплатного питания для старшеклассников. По словам депутата, дети приходят со школы домой и наедаются, съедая за раз всю дневную норму.

Нам нужно, чтобы все школьники от 1 до 11 класса питались бесплатно. Вот тогда мы снимем главную проблему. А то в школе он не ест, а потом наедается дома и ложится спать. И за счёт этого изменения паталогических пищевых привычек — когда он ест вечером 60-70% суточной пищи за один приём — происходит ожирение, срыв эндокринной системы и так далее, — пояснил Онищенко.

Депутат отметил, что требуется со школы начать прививать детям культуру питания. Ребёнок, по словам экс-главы Роспотребнадзора, должен перед выходом из дома легко позавтракать, а потом в школе уже чётко, по времени, продолжать поддерживать сбалансированное питание.

Для детей начальной школы мы сейчас это контролируем. На обед там уже есть и первые, и вторые блюда. Но нам нужно, чтобы дети всех возрастов нормально питались в школе, потому что там они проводят от шести до десяти часов, и чем они старше, тем дольше, — добавил депутат.

Онищенко также сообщил, что начальная школа на эти нужды берёт сейчас из федерального бюджета 59 млрд рублей — это на 7 млн детей по всей России. В это число не входят только школьники из Москвы, так как у столицы собственный бюджет, и, по словам депутата, «хороший».

Но ещё остаются 9 млн детей, и нужно взять из бюджета деньги, чтобы все школьники могли поесть во время учёбы, — заключил Онищенко.

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