Онищенко: ЕГЭ-2022 должен пройти в очном формате

Заслуженный врач России Геннадий Онищенко заявил, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) у одиннадцатиклассников в 2022 году должен пройти нормально и в обычном формате, для этого есть все основания. При этом он считает, что пандемия может закончиться к маю 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Есть все основания для того, чтобы обучать детей нормально, и экзамены принимать нормально. В стране сегодня есть вакцины, а при соблюдении антиковидных требований и проведении вакцинации пандемия может закончиться к маю 2022 года или стать управляемой, — поделился Онищенко.

Он также отметил, что введение каких-либо ограничений, связанных с обучением школьников, может привести к изъянам в их образовании.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что при пандемии коронавируса одно из требований к суррогатным матерям — наличие прививки от COVID-19. Она добавила, что если беременная заболела коронавирусом, то проблемы со здоровьем могут возникнуть и у плода. По её словам, «в лучшем случае это преждевременные роды, но бывают и тяжёлые осложнения, которые заканчиваются реанимацией, интубацией и даже смертью».