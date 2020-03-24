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Общероссийский народный фронт (ОНФ) спросит россиян об отношении к курению и предпринимаемым в России антитабачным мерам для их дальней корректировки.

Участникам опроса предложат оценить запрет курения в общественных местах и то, как ограничения повлияли на распространённость этой вредной привычки в России.

В ОНФ отметили, что результаты опроса позволят понять эффективность действующих мер и подготовить предложения по их дальнейшему развитию. Ответить на вопросы можно на сайте организации.

Согласно данным ВОЗ, от курения каждый год умирают свыше восьми миллионов человек. Из общего числа более 1,2 млн смертельных случаев приходится на некурящих людей, который подвергались воздействию вторичного табачного дыма. В настоящее время около трети россиян являются потребителями табака, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что течение вызванного COVID-19 заболевания может усугубляться при употреблении алкоголя и курении сигарет. По его словам, в случае с табаком это связано с рядом хронических заболеваний, которые имеют курильщики.