Он цветет 4 месяца и не просит даже воды! Чудо-многолетник для моего сада!

Он цветет 4 месяца и не просит даже воды! Чудо-многолетник для моего сада!

Шиловидный флокс — цветущий ковер для ленивых садоводов! Этот очаровательный многолетник — настоящая находка для тех, кто мечтает о красивом саде без особых хлопот. В мае ваш участок буквально вспыхнет яркими красками, когда шиловидный флокс покроется множеством мелких звездообразных цветков. Белые, розовые, лавандовые или фиолетовые — они создают сплошной цветочный ковер, который будет радовать глаз до сентября.

Главное достоинство этого растения — потрясающая неприхотливость. Флокс прекрасно чувствует себя на бедных почвах, не требует частых поливов и сложных подкормок. Наоборот — избыток органики может ему навредить! Единственное, что ему действительно нужно, — много солнца. В тенистых местах он теряет свою декоративность и перестает цвести.

Даже когда цветение заканчивается, флокс продолжает украшать сад своими изящными игольчатыми листочками, образуя плотные ярко-зеленые подушки. А его способность быстро разрастаться позволяет за короткое время создать эффектные цветочные пятна в рокариях, на альпийских горках или вдоль садовых дорожек.

Этот морозоустойчивый многолетник не требует укрытия на зиму и с каждым годом становится только пышнее. Посадите шиловидный флокс в своем саду — и вы получите минимум забот при максимуме красоты!

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!