Небесная красота на ваших клумбах! Воздушный многолетник выдерживает -35°C

Лен многолетний «Небесный» – нежное облако в вашем саду! Прекрасный выбор для любителей естественной красоты – лен многолетний сорта «Небесный» (Linum perenne) образует воздушные кустики высотой 50-60 см с тонкими изящными стеблями. С июня по август растение покрывается россыпью небесно-голубых цветков диаметром 2-2,5 см, собранных в рыхлые соцветия.

Ключевые преимущества:

Исключительная зимостойкость (до -35°C)

Устойчивость к засухе и болезням

Длительное цветение (до 8 недель)

Привлекает пчел и бабочек

Особенности выращивания. Местоположение: максимально солнечное. Почва: легкая, хорошо дренированная, даже бедная. Уход: не требует укрытия на зиму, полив только в засуху. Размножение: семенами (в том числе подзимний посев).

Ландшафтный совет: сочетайте с тысячелистником, эхинацеей и шалфеем для эффекта «дикого» луга. Этот неприхотливый многолетник будет десятилетиями радовать вас своим нежным цветением, требуя минимум внимания!

Ранее мы рассказывали про многолетник, который приживется даже летом! Яркий многолетник, цветет до заморозков.