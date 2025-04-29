Омлет «Пуляр» с грибами и зеленью! Обалденная вкуснятина на завтрак!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим «Пуляр» — французский омлет с грибной начинкой! Этот изысканный завтрак родом из Прованса сочетает воздушные яйца с ароматными лесными грибами.

На 2 порции возьмите: 4 яйца, 150 г шампиньонов, 2 ст. л. сливок, пучок петрушки, 1 зубчик чеснока, 30 г сливочного масла.

Грибы нарежьте пластинками, обжарьте на смеси оливкового и сливочного масла с толченым чесноком до золотистого цвета. В конце добавьте рубленую петрушку.

Яйца взбейте со сливками и щепоткой соли до однородности. В хорошо разогретую сковороду влейте яичную смесь, помешивая деревянной лопаткой. Когда масса начнет схватываться по краям, выложите грибную начинку на одну половину.

Накройте крышкой на 1 минуту, затем аккуратно сложите омлет пополам при помощи лопатки. Дайте постоять еще 30 секунд — внутри он должен остаться кремовым. Подавайте сразу, украсив трюфельным маслом и зеленым луком.

Ключевой секрет — постоянное помешивание яиц в начале приготовления и быстрая подача. Настоящий «Пуляр» должен быть шелковистым внутри с хрустящей золотистой корочкой снаружи. Идеальное начало дня по-французски!

Ранее сообщалось, как приготовить золотистые деруны с творогом «Батькин секрет»: быстрый рецепт на сковороде!