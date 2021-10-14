Омбудсмен сообщила о подготовке проекта о наказании за пытки в колониях

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что в Софведе готовят законопроект об отдельном наказании за пытки в колониях. Она выразила надежду, что законодатели поддержат эту инициативу, передает РИА Новости.

Мы вместе с Советом Федерации готовим сейчас законопроект о выделении отдельного состава по пыткам с соответствующими мерами наказания, — сообщила она в кулуарах III Евразийского женского форума.

Москалькова отметила, что в цивилизованном государстве случаи применения насилия в колониях должны быть изжиты. Она добавила, что постоянно получает жалобы от граждан на насилие в колониях. При этом, по её словам, эта информация не всегда в полной мере соответствует действительности.

Ранее об истязаниях заключённых сообщил комитет против коррупции и пыток Gulagu.net. Он представил видеоархив объёмом 40 гигабайт, на котором запечатлены пытки и изнасилования людей, находящихся в местах лишения свободы. В частности, на кадрах видно, как заключённых раздевают догола, связывают, избивают и совершают над ними сексуальное насилие.

По мнению правозащитницы Марины Литвинович, в российских тюрьмах насилуют для того, чтобы перевоспитать, заставить работать на администрацию, для вымогательства или для дачи ложных показаний на какого-либо подозреваемого.