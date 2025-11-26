Оливье в виде рулета: новый кулинарный тренд для этого Нового года — ничего сложного

Встречайте новый кулинарный тренд этого Нового года — оливье в виде рулета, который кардинально преобразит привычный салат и станет звездой праздничного стола. В его приготовлении нет ничего сложного.

Вам понадобятся классические ингредиенты: 4 яйца (белки и желтки отдельно), 300 г вареной картошки, 250 г ветчины, 2 вареные моркови, 2 соленых огурца, 150 г зеленого горошка и майонез. Отваренные белки натрите на терке и смешайте с небольшим количеством майонеза, чтобы получилась липкая основа. Равномерно распределите эту массу тонким пластом на пищевой пленке. Затем выложите слоями: натертые желтки, нарезанную кубиками ветчину, картофель, морковь, огурцы и горошек, щедро промазывая каждый слой майонезной сеткой. Аккуратно, с помощью пленки, сверните плотный рулет и уберите в холодильник на несколько часов.

Вкус этого рулета — это тот самый любимый, знакомый с детства вкус салата «Оливье», но в новой, изысканной форме. Нежная белковая основа, сочная начинка и яркий вкус в каждом идеальном срезе. Это блюдо гарантированно вызовет восторг у ваших гостей.

