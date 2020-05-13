Оксана Пушкина заразилась коронавирусом

https://static.news.ru/photo/65dcf536-951f-11ea-9c87-fa163e074e61_660.jpg Оксана Пушкина Фото: OPushkina/twitter.com

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила, что заразилась коронавирусом. Она уточнила, что переносит болезнь бессимптомно, температура тела не повышена, изменения в лёгких минимальны.

Месяц волонтёрила на передовой, объехала с проектом ОНФ #МыВместе десятки подмосковных больниц, развозила средства индивидуальной защиты, маски, антисептики для врачей, масочный режим прилежно соблюдала, но вирус всё-таки подцепила, — написала Пушкина в своём Telegram-канале.

Она добавила, что если бы не проведённый тест, показавший COVID-19, то никогда бы не подумала, что болеет.

Как писал NEWS.ru, ещё у двух депутатов Государственной думы выявили коронавирус. В настоящее время они находятся дома. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. Всего COVID-19 обнаружен у пяти депутатов.