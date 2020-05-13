Оксана Пушкина заразилась коронавирусом

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила, что заразилась коронавирусом. Она уточнила, что переносит болезнь бессимптомно, температура тела не повышена, изменения в лёгких минимальны.
Месяц волонтёрила на передовой, объехала с проектом ОНФ #МыВместе десятки подмосковных больниц, развозила средства индивидуальной защиты, маски, антисептики для врачей, масочный режим прилежно соблюдала, но вирус всё-таки подцепила, — написала Пушкина в своём Telegram-канале.
Она добавила, что если бы не проведённый тест, показавший COVID-19, то никогда бы не подумала, что болеет.
Как писал NEWS.ru, ещё у двух депутатов Государственной думы выявили коронавирус. В настоящее время они находятся дома. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. Всего COVID-19 обнаружен у пяти депутатов.
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