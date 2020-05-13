Коронавирус обнаружили ещё у двух депутатов Госдумы

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Персональные данные клиентов курьерской службы СДЭК пытаются продать в Интернете. Речь идёт об адресах покупателях и их ИНН. Стоимость этих данных оценили в 70 тысяч рублей.

Об этом сообщает издание «Коммерсант», ссылаясь на Telegram-канал In4security. Однако компания СДЭК опровергает информацию об утечке. Таким образом, есть сомнения, что клиентская база настоящая, отмечает «ПолитЭксперт». Однако специалисты утверждают, что...