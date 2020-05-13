Коронавирус обнаружили ещё у двух депутатов Госдумы

Ещё у двух депутатов Государственной думы выявили коронавирус. В настоящее время они находятся дома. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. Все, на данный момент, COVID-19 обнаружен у пяти депутатов.
Двое находятся на больничных койках и двое дома, учитывая, что у них результат анализа положительный, но переносят пока в домашних условиях, — сказал Володин.
Как ранее писал NEWS.ru, в Госдуме РФ три депутата заразились коронавирусной инфекцией. Один из них, Леонид Калашников, уже выписался из медучреждения, а двое продолжают находиться в больнице. Об этом 12 мая сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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