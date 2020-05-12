Володин сообщил о депутатах, лежащих в больнице с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/45bccf3c-943a-11ea-ac7c-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме РФ три депутата заразились коронавирусной инфекцией. Один из них — Леонид Калашников — уже выписался из медучреждения, а двое продолжают находиться в больнице. Об этом 12 мая сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, относительно работы нижней палаты на Совете ГД было принято решение, согласно которому парламентарии должны размещаться в залах по возможности так, чтобы соблюдать необходимую дистанцию. В противном случае, заявил Володин, депутаты должны надевать маску и перчатки. Председатель Госдумы сказал, что в сложившейся ситуации необходимо эффективно выстроить работу парламентариев.

Он также призвал депутатов использовать онлайн-режим для участия в передачах на телевидении.

Давайте думать о том, чтобы минимизировать угрозу заболевания. Исходите из того, что вы должны думать об окружающих. Меньше сейчас допускайте тех решений и поступков, которые могут повлечь вред вашим коллегам, и тем, кто рядом с вами, вашим близким, знакомым, — цитирует спикера «Интерфакс».

Ранее стало известно, что с коронавирусом в больнице находится депутат от «Единой России» Светлана Максимова.

Кроме того, как писал NEWS.ru, депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый заместитель главы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусной инфекцией и госпитализирован с двусторонней пневмонией. Ранее депутату Государственной думы от КПРФ Леониду Калашникову диагностировали двустороннее воспаление лёгких, вызванное коронавирусом. В настоящее время парламентарий находится в больнице. Все, кто мог с ним контактировать, отправлены на карантин.