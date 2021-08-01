Охранник под Москвой ударил пассажира электрички ножом в шею

Сотрудник ЧОПа напал на безбилетника на станции электрички Воронок в подмосковном Щёлково. Он ударил пассажира ножом в шею, передаёт ТАСС со ссылкой на источник.

По информации агентства, пострадавший и его спутница были пьяны и показывали недействительный билет. Они просили охранника пропустить их, когда тот отказался, мужчина толкнул его. После этого начался конфликт и представитель ЧОПа ударил пассажира ножом-«бабочкой».

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская рассказала, что нападавший нанёс не меньше трёх ударов в область шеи мужчины. Пострадавшего госпитализировали, а охранника задержали по подозрению в покушении на убийство.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе охранник открыл огонь по посетителям сауны, когда те попытались отобрать у него оружие. Охранник ЧОПа прибыл по вызову девушки — администратора сауны, у которой возник конфликт с отдыхающими. Трое ранее судимых мужчин напали и на охранника, пытаясь забрать у него табельное оружие. Тот открыл огонь.