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26 июля 2025 в 20:55

Огуречные роллы — странная вкуснятина, которую вы захотите съесть сразу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Легкая и эффектная закуска для любого праздника или домашнего обеда — огуречные роллы с сыром и крабовыми палочками. Просто, красиво и необычно!

Ингредиенты

  • Огурец крупный — 1 шт.
  • Сливочный сыр — 100 г
  • Мягкий сыр (гауда, эдам) — 100 г
  • Крабовые палочки — 100 г
  • Свежая зелень — по вкусу

Приготовление

  1. Натрите мягкий сыр на мелкой тёрке.
  2. Мелко нарежьте свежую зелень.
  3. В миске смешайте натёртый сыр, зелень и сливочный сыр до однородной массы.
  4. Огурец нарежьте вдоль тонкими пластинами (удобно ножом для чистки овощей).
  5. Крабовые палочки порежьте мелким кубиком.
  6. Смоченными руками сформируйте из сырной смеси небольшие шарики чуть больше вишни.
  7. Выложите шарик на пластинку огурца и сверните в ролл. Если огурец тонко нарезан и ровный, ролл будет держать форму, можно закрепить шпажкой.
  8. Сверху аккуратно прижмите кубики крабовых палочек.
  9. Украсьте готовые роллы свежей зеленью и подавайте к столу.

Огуречные роллы — простой и необычный способ удивить гостей и добавить свежести вашему меню. Легко готовить, красиво подавать и вкусно есть!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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