Огуречные роллы — странная вкуснятина, которую вы захотите съесть сразу

Легкая и эффектная закуска для любого праздника или домашнего обеда — огуречные роллы с сыром и крабовыми палочками. Просто, красиво и необычно!
Ингредиенты
- Огурец крупный — 1 шт.
- Сливочный сыр — 100 г
- Мягкий сыр (гауда, эдам) — 100 г
- Крабовые палочки — 100 г
- Свежая зелень — по вкусу
Приготовление
- Натрите мягкий сыр на мелкой тёрке.
- Мелко нарежьте свежую зелень.
- В миске смешайте натёртый сыр, зелень и сливочный сыр до однородной массы.
- Огурец нарежьте вдоль тонкими пластинами (удобно ножом для чистки овощей).
- Крабовые палочки порежьте мелким кубиком.
- Смоченными руками сформируйте из сырной смеси небольшие шарики чуть больше вишни.
- Выложите шарик на пластинку огурца и сверните в ролл. Если огурец тонко нарезан и ровный, ролл будет держать форму, можно закрепить шпажкой.
- Сверху аккуратно прижмите кубики крабовых палочек.
- Украсьте готовые роллы свежей зеленью и подавайте к столу.
Огуречные роллы — простой и необычный способ удивить гостей и добавить свежести вашему меню. Легко готовить, красиво подавать и вкусно есть!
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