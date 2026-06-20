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20 июня 2026 в 15:30

Огурцы, соль и листья хрена — через 3 часа «Ядреные зеленцы»: хрустят как из бочки, а делаются за минуту

Фото: D-NEWS.ru
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Беру свежие огурцы, соль и листья хрена — через 3 часа на столе появляются «Ядреные зеленцы», которые хрустят как из бочки, а делаются за минуту. Никакой стерилизации, никаких банок — просто нарезаю, заливаю горячим рассолом с хреном и оставляю настаиваться. Получается обалденная вкуснятина: упругие ароматные огурчики с пикантной горчинкой и свежим хреновым духом — идеальная закуска к картошке, мясу или просто с черным хлебом.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг некрупных огурцов, 1 ст. ложка соли (с горкой), 2–3 листа хрена (можно с черешками), 2 зубчика чеснока, пучок укропа (зонтики или веточки), 1 литр воды. Огурцы вымойте, обрежьте кончики, нарежьте дольками или кружками (так быстрее просолятся). Листья хрена и укроп порубите крупно, чеснок разрежьте пополам. В кастрюле вскипятите воду с солью, добавьте хрен, чеснок и укроп, проварите 2 минуты. Снимите с огня, остудите до 80°C. В глубокую миску или пакет сложите огурцы, залейте горячим рассолом, накройте крышкой или завяжите пакет. Оставьте при комнатной температуре на 3 часа. Затем слейте рассол (или храните огурцы в нем в холодильнике). Через 3 часа огурцы готовы — хрустят и пахнут как из бочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти «Ядреные зеленцы» с хреном. Даже те, кто не любит острые закуски, просили добавки. Кстати, вместо листьев хрена можно взять корень — аромат будет интенсивнее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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