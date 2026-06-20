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20 июня 2026 в 14:30

Вместо обычной капусты — цветная в томате: 2 кг капусты, кило помидоров, и готово 6 банок радости

Фото: D-NEWS.ru
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Беру цветную капусту, томаты, морковь, лук и болгарский перец — нарезаю, смешиваю с пряным томатным соусом, томлю 30 минут и закрываю в стерилизованные банки. Никакой сложной стерилизации, просто варю и закатываю. Получается обалденная вкуснятина: сочные хрустящие соцветия в ароматном густом томате с легкой кислинкой и приятной остринкой.

Закуска, которую семья съедает быстрее, чем я успеваю открыть новую банку, — зимой к картошке, мясу или просто с хлебом. Для приготовления вам понадобится: 2 кг цветной капусты, 1 кг помидоров, 2 болгарских перца, 2 моркови, 2 луковицы, 1 головка чеснока, 100 мл растительного масла, 3 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки соли, 100 мл уксуса 9%, черный перец горошком, лавровый лист. Капусту разберите на соцветия, бланшируйте 3 минуты в кипящей воде. Помидоры, перец, морковь и лук пропустите через мясорубку или измельчите блендером. Переложите овощную массу в кастрюлю, добавьте масло, сахар, соль, специи, варите 15 минут. Засыпьте капусту, варите еще 15 минут. Добавьте уксус и измельченный чеснок, прогрейте 2 минуты. Разложите по стерилизованным банкам, закатайте. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту заготовку из цветной капусты в томате. Даже те, кто не любит консервированные овощи, просили добавки. Кстати, вместо уксуса можно добавить лимонный сок — кислинка будет мягче. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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