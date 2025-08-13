Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 18:19

Огурцы, что сводят с ума зимой: быстрый летний рецепт для банок без хлопот

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Маринованные огурцы — один из любимых зимних деликатесов, а приготовить их летом можно всего за час. Главное — соблюдать пропорции и технологию, чтобы овощи остались хрустящими и ароматными.

Ингредиенты

  • Свежие огурцы — 3 кг
  • Чеснок — 50 г (8–10 зубчиков)
  • Семена горчицы — 1 ст. л.
  • Семена укропа — 1 ст. л.
  • Яблочный уксус — 100 мл
  • Соль крупного помола — 3 ст. л.
  • Вода — 2 л

Как приготовить:

  1. Промойте огурцы, при необходимости удалите кончики. Залейте холодной водой на 3 часа, чтобы они напитались влагой и остались упругими.
  2. Крупно нарежьте чеснок и уложите его на дно стерилизованных банок. Вертикально разместите огурцы, не утрамбовывая слишком плотно.
  3. Залейте кипятком почти до верха, оставьте до полного остывания при комнатной температуре.
  4. Слейте воду в кастрюлю, добавьте соль, семена горчицы и укропа. Доведите до кипения, прокипятите 2 минуты, затем влейте уксус.
  5. Залейте горячим рассолом огурцы в банках, заполняя их полностью. Сразу закатайте крышками, остудите и уберите в прохладное тёмное место.

Через пару недель огурчики будут готовы радовать вас насыщенным вкусом и хрустом в любую зимнюю трапезу.

Ранее сообщалось о способе закалки картошки, который обеспечит 100-процентную всхожесть!

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
