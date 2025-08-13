Огурцы, что сводят с ума зимой: быстрый летний рецепт для банок без хлопот

Маринованные огурцы — один из любимых зимних деликатесов, а приготовить их летом можно всего за час. Главное — соблюдать пропорции и технологию, чтобы овощи остались хрустящими и ароматными.
Ингредиенты
- Свежие огурцы — 3 кг
- Чеснок — 50 г (8–10 зубчиков)
- Семена горчицы — 1 ст. л.
- Семена укропа — 1 ст. л.
- Яблочный уксус — 100 мл
- Соль крупного помола — 3 ст. л.
- Вода — 2 л
Как приготовить:
- Промойте огурцы, при необходимости удалите кончики. Залейте холодной водой на 3 часа, чтобы они напитались влагой и остались упругими.
- Крупно нарежьте чеснок и уложите его на дно стерилизованных банок. Вертикально разместите огурцы, не утрамбовывая слишком плотно.
- Залейте кипятком почти до верха, оставьте до полного остывания при комнатной температуре.
- Слейте воду в кастрюлю, добавьте соль, семена горчицы и укропа. Доведите до кипения, прокипятите 2 минуты, затем влейте уксус.
- Залейте горячим рассолом огурцы в банках, заполняя их полностью. Сразу закатайте крышками, остудите и уберите в прохладное тёмное место.
Через пару недель огурчики будут готовы радовать вас насыщенным вкусом и хрустом в любую зимнюю трапезу.
