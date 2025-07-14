Огурцы будут хрустящими даже в пасмурное лето — раскрываю июльский секрет

Огурцы будут хрустящими даже в пасмурное лето — раскрываю июльский секрет

Чтобы получить отличный урожай огурцов в пасмурное лето, в разгар лета нужно срочно принимать меры. Раскрываю июльский секрет, с ним огурцы будут хрустящими с плотной мякотью и насыщенным вкусом.

Во-первых, каждые 10 дней подкармливайте растения калиевой селитрой (1 ст. л на 10 л воды) — калий отвечает за плотность клетчатки. Во-вторых, опрыскивайте листья раствором кальциевой селитры (10 г на 5 л воды) — это предотвратит водянистость плодов. В-третьих, сократите полив до 2 раз в неделю, но обильно — так огурцы накопят больше сахаров.

Обязательно мульчируйте грядки черным спанбондом — он сохранит тепло корням. Раз в неделю обрабатывайте растения стимуляторами роста, они помогают переносить недостаток солнца. Собирайте огурцы каждый день, не давая им перерастать, — молодые плоды всегда хрустящие. Если появилась горечь, подкормите огурцы раствором золы (1 стакан на ведро воды).

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