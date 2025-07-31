Огурчики в томате «Бодрячки»! Магия закаток на зиму

Огурчики в томате «Бодрячки»! Магия закаток на зиму

Огурчики в томате «Бодрячки»! Этот рецепт — настоящая магия заготовок! Огурчики получаются хрустящими, с нежным остро-сладким вкусом и насыщенным томатным ароматом. Такая закуска всегда исчезает со стола первой — проверено неоднократно!

Ингредиенты для маринада (на 4-5 банок 0,5 л)

Вода — 1,5 л

Соль — 1 ст. л. без горки

Сахар — 250 г

Томатная паста — 200 г

Уксус 9% — 200 мл

Ингредиенты (на 4-5 банок 0,5 л)

Огурцы — 8–10 шт. (средние)

Чеснок — 2 зубчика

Укроп — 1 зонтик

Петрушка — 1 веточка

Чили — по вкусу

Приготовление

На дно чистых банок уложите чеснок, укроп и петрушку, затем плотно заполните огурцами (целыми или разрезанными пополам — так лучше пропитываются). В кастрюле смешайте воду, соль, сахар и томатную пасту, доведите до кипения. Влейте уксус, перемешайте и сразу снимите с огня. Залейте огурцы кипящим маринадом, стерилизуйте 15 минут (для банок 0,5 л), закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Храните в прохладном месте — закуска простоит до года.

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