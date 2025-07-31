Огурчики в томате «Бодрячки»! Магия закаток на зиму

Огурчики в томате «Бодрячки»! Этот рецепт — настоящая магия заготовок! Огурчики получаются хрустящими, с нежным остро-сладким вкусом и насыщенным томатным ароматом. Такая закуска всегда исчезает со стола первой — проверено неоднократно!
Ингредиенты для маринада (на 4-5 банок 0,5 л)
- Вода — 1,5 л
- Соль — 1 ст. л. без горки
- Сахар — 250 г
- Томатная паста — 200 г
- Уксус 9% — 200 мл
Ингредиенты (на 4-5 банок 0,5 л)
- Огурцы — 8–10 шт. (средние)
- Чеснок — 2 зубчика
- Укроп — 1 зонтик
- Петрушка — 1 веточка
- Чили — по вкусу
Приготовление
- На дно чистых банок уложите чеснок, укроп и петрушку, затем плотно заполните огурцами (целыми или разрезанными пополам — так лучше пропитываются). В кастрюле смешайте воду, соль, сахар и томатную пасту, доведите до кипения.
- Влейте уксус, перемешайте и сразу снимите с огня. Залейте огурцы кипящим маринадом, стерилизуйте 15 минут (для банок 0,5 л), закатайте, переверните и укутайте до остывания.
Храните в прохладном месте — закуска простоит до года.
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