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31 июля 2025 в 09:30

Огурчики в томате «Бодрячки»! Магия закаток на зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Огурчики в томате «Бодрячки»! Этот рецепт — настоящая магия заготовок! Огурчики получаются хрустящими, с нежным остро-сладким вкусом и насыщенным томатным ароматом. Такая закуска всегда исчезает со стола первой — проверено неоднократно!

Ингредиенты для маринада (на 4-5 банок 0,5 л)

  • Вода — 1,5 л
  • Соль — 1 ст. л. без горки
  • Сахар — 250 г
  • Томатная паста — 200 г
  • Уксус 9% — 200 мл

Ингредиенты (на 4-5 банок 0,5 л)

  • Огурцы — 8–10 шт. (средние)
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Укроп — 1 зонтик
  • Петрушка — 1 веточка
  • Чили — по вкусу

Приготовление

  1. На дно чистых банок уложите чеснок, укроп и петрушку, затем плотно заполните огурцами (целыми или разрезанными пополам — так лучше пропитываются). В кастрюле смешайте воду, соль, сахар и томатную пасту, доведите до кипения.
  2. Влейте уксус, перемешайте и сразу снимите с огня. Залейте огурцы кипящим маринадом, стерилизуйте 15 минут (для банок 0,5 л), закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Храните в прохладном месте — закуска простоит до года.

Ранее мы делились рецептом закатки на зиму! Острая маринованная капуста «По-восточному».

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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