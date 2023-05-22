Офтальмолог назвала бесполезные капли для здоровья глаз Офтальмолог Газизова: витаминизированные глазные капли полезны только для поверхности глаза

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Витаминизированные глазные капли полезны только для поверхности глаза, так как мощный гематоофтальмологический барьер не позволяет витаминным добавкам проникать внутрь этого органа, рассказала «Газете.Ru» врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, сотрудник Института мозга человека РАН Ильмира Газизова.

Он не пропускает никаких лишних веществ в полость глаза с целью защиты внутриглазных оболочек. Поэтому если мы хотим донести какое-то вещество в полость глаза, мы это делаем через кровь. То есть мы назначаем пациентам витаминные препараты в виде капсул или инъекций, — отметила специалист.

Врач добавила, что капли с витаминами эффективны только при их применении на поверхности глаза, воздействуя на конъюнктиву, роговицу или на веки. В частности, такие препараты помогают лечить язву или эрозию роговицы. Однако сами они не имеют какого-либо терапевтического воздействия, действуя только в комплексе.

При этом есть в составе глазных капель с витаминами и исключения. Это тауринсодержащие препараты, содержащие селен. Они очень хорошо зарекомендовали себя в отношении сдерживания катаракты, добавила Газизова.

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