Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 09:00

Однажды залил капусту сливками и сунул в духовку. Теперь готовлю только так — никто не верит, что это капуста

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кочан капусты, луковица, немного сливок и сыра — бюджет копеечный, а ужин как в ресторане. Гарнир, который не стыдно подать гостям. И главное — никакого стояния у плиты. Загрузил, включил, забыл.

Что понадобится

1 кочан капусты (около 1 кг), 1 крупная луковица, 150 мл сливок, 100 г тертого сыра, 1 яйцо, 2–3 ст. л. растительного масла, соль и специи по вкусу.

Как я готовлю

Духовку разогреваю до 180 °C. Капусту шинкую, лук мелко режу. Перекладываю в форму, солю, добавляю специи, поливаю маслом, перемешиваю.

В миске взбиваю яйцо со сливками, добавляю сыр. Заливаю капусту, перемешиваю. Запекаю 35–40 минут. На 20-й минуте перемешиваю для равномерного пропекания.

Проверено редакцией
Читайте также
Общество
рецепты
еда
капуста
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.