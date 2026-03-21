Один лист теста и яблоко — десерт на скорую руку: ароматные слойки, тающие во рту

Когда хочется чего-то вкусного к чаю, но нет времени на сложную выпечку, выручает простой и проверенный способ. Всего один лист слоеного теста и яблоко — и на столе появляется ароматный десерт, который выглядит как из пекарни.

Ингредиенты

яблоко — 1 шт.

лимонный сок — 1–2 ст. л.

сахар — 2 ст. л.

корица — 1/2 ч. л.

слоеное тесто — 250 г

грецкие орехи — 30 г (по желанию)

изюм — 15 г

варенье — 4 ст. л.

желток — 1 шт.

молоко — 1 ст. л.

Приготовление

Тесто заранее разморозьте, орехи слегка обжарьте. Яблоко очистите, нарежьте тонкими дольками и смешайте с лимонным соком, сахаром и корицей. Тесто раскатайте, разделите на три части: середину смажьте вареньем, выложите начинку, добавьте изюм и орехи. Накройте краями теста, защипните и нарежьте на порции. Смажьте желтком с молоком, при желании присыпьте сахаром. Выпекайте при 200 °C около 20–25 минут до румяной корочки.

Слойки получаются хрустящими снаружи и сочными внутри — идеальный вариант для уютного чаепития.

