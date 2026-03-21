Один лист теста и яблоко — десерт на скорую руку: ароматные слойки, тающие во рту

Когда хочется чего-то вкусного к чаю, но нет времени на сложную выпечку, выручает простой и проверенный способ. Всего один лист слоеного теста и яблоко — и на столе появляется ароматный десерт, который выглядит как из пекарни.
Ингредиенты
- яблоко — 1 шт.
- лимонный сок — 1–2 ст. л.
- сахар — 2 ст. л.
- корица — 1/2 ч. л.
- слоеное тесто — 250 г
- грецкие орехи — 30 г (по желанию)
- изюм — 15 г
- варенье — 4 ст. л.
- желток — 1 шт.
- молоко — 1 ст. л.
Приготовление
Тесто заранее разморозьте, орехи слегка обжарьте. Яблоко очистите, нарежьте тонкими дольками и смешайте с лимонным соком, сахаром и корицей. Тесто раскатайте, разделите на три части: середину смажьте вареньем, выложите начинку, добавьте изюм и орехи. Накройте краями теста, защипните и нарежьте на порции. Смажьте желтком с молоком, при желании присыпьте сахаром. Выпекайте при 200 °C около 20–25 минут до румяной корочки.
Слойки получаются хрустящими снаружи и сочными внутри — идеальный вариант для уютного чаепития.
