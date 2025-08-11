Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 16:20

Один куст — море цветов: парижское чудо, которое цветет до морозов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Аргирантемум, или парижская ромашка, — настоящая находка для тех, кто хочет буйство красок с мая по октябрь. Этот эффектный многолетник усыпан цветами почти полгода без перерыва. Компактные кустики идеально смотрятся и в клумбах, и в вазонах, радуя сочными алыми, белыми или розовыми оттенками даже в пасмурную погоду.

Аргирантемум не капризен: любит солнце, но легко переносит ветер и засуху. Достаточно регулярного полива и редких подкормок, чтобы кусты оставались пышными и цветущими. Подходит как для миксбордеров, так и для балконов. В холодных регионах его можно пересадить в горшок и занести домой — он продолжит цвести в помещении. Это универсальный многолетник, который не боится стресса и прощает садоводам забывчивость. Растёт быстро, выглядит эффектно — и не требует танцев с бубном.

Ранее также сообщалось о растениях, которые помогут охладить помещение в жару. Они очищают воздух, регулируют влажность и создают ощущение свежести.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
