Один куст — море цветов: парижское чудо, которое цветет до морозов

Аргирантемум, или парижская ромашка, — настоящая находка для тех, кто хочет буйство красок с мая по октябрь. Этот эффектный многолетник усыпан цветами почти полгода без перерыва. Компактные кустики идеально смотрятся и в клумбах, и в вазонах, радуя сочными алыми, белыми или розовыми оттенками даже в пасмурную погоду.

Аргирантемум не капризен: любит солнце, но легко переносит ветер и засуху. Достаточно регулярного полива и редких подкормок, чтобы кусты оставались пышными и цветущими. Подходит как для миксбордеров, так и для балконов. В холодных регионах его можно пересадить в горшок и занести домой — он продолжит цвести в помещении. Это универсальный многолетник, который не боится стресса и прощает садоводам забывчивость. Растёт быстро, выглядит эффектно — и не требует танцев с бубном.

