Очистные не справляются: активист назвал версию гибели каспийских тюленей Представитель Русского географического общества в Дагестане связал мор нерп в Каспии с неочищенными стоками

Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Основной версией гибели краснокнижных тюленей в Каспийском море скорее является загрязнение акватории несанкционированными канализационными стоками. Такую версию в беседе с NEWS.ru высказал глава дагестанского отделения Русского географического общества (РГО) Эльдар Эльдаров.

На гибель животных может сказываться огромный уровень выбросов в море — сегодня это может быть главный фактор гибели нерпы. Махачкала вместе с Каспийском — почти миллионный город, а очистные сооружения рассчитаны на 350 тысяч, и они плохо работают, много сбрасывается в море, причём не глубоко, — заявил Эльдаров в комментарии для публикации NEWS.ru, посвящённой разбору причин случившегося.

Также представитель РГО отметил, что если бы сбросы велись «хотя бы на глубине» и ближе к середине акватории, тогда Каспийское море «их перерабатывало, а когда всё происходит возле берега, это уже катастрофично».

Ещё один аспект — обмеление Каспийского моря, полагает Эльдаров. По его словам, «регрессия Каспия тоже может влиять на изменение популяции, но чтобы выяснить это, нужно проводить дополнительные научные исследования».

Как писал NEWS.ru, 3 декабря на берегу Каспийского моря в Дагестане были найдены около 700 мертвых тюленей, позже это число увеличилось до 2500. В Минприроды сообщили, что точное количество погибших животных станет известно 15 декабря.

Животные умерли около двух недель назад, признаков насильственной смерти и остатков рыболовных сетей не найдено. Минприроды республики изначально уверяло, что массовая гибель нерп вызвана «природными факторами», их численность «стабильна и находится в пределах 270–300 тысяч», однако в общественной организации «Каспийский природоохранный центр» называли другие данные: популяция краснокнижного тюленя в акватории Каспия не превышает 70 тысяч особей.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что причиной массовой гибели тюленей в Дагестане могло стать кислородное голодание. Одной из основных версий, по её словам, является отравление природным газом.