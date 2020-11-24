«Очень ревнивая»: Джигурда назвал причины развода жены с Ефремовым

Супруга осуждённого за смертельное ДТП в центре Москвы актёра Михаила Ефремова Софья Кругликова не оказала защитникам артиста необходимой помощи, получила все деньги мужа и теперь намерена развестись с ним, так как является «очень ревнивой», рассказал Никита Джигурда.
Актёр в
В своё время я переписывался с Софьей, которая очень благодарила меня за помощь. Писала, что «невозможно переоценить то, что вы сделали для Миши и для нашей семьи. Но я очень ревнивая жена...», — привёл актёр слова Кругликовой.
Ещё до известия о намерении Софьи подать на развод её юристы смогли получить доверенность на счёт Ефремова, на котором хранится около 5 млн рублей. Эти последние деньги, по словам Джигурды, Ефремов сам отдал жене на детей. Но теперь выясняется, что, получив от него все деньги, она намерена развестись с актёром.
И как только это случилось, появилась ужасающая новость, в которую не хочется верить. Но я знаю ситуацию изнутри. Софья Кругликова, конечно, молится, но её одолевают бесы. Софья ревнивая жена. Деньги на детей у неё, — подтвердил Джигурда.
Как сообщал NEWS.ru, близкий друг Михаила Ефремова сообщил, что его супруга Софья Кругликова намерена подать на развод, она не в силах простить супругу измену с актрисой Дарьей Белоусовой.