«Очень ревнивая»: Джигурда назвал причины развода жены с Ефремовым

https://static.news.ru/photo/944abd7a-2ecd-11eb-89f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Супруга осуждённого за смертельное ДТП в центре Москвы актёра Михаила Ефремова Софья Кругликова не оказала защитникам артиста необходимой помощи, получила все деньги мужа и теперь намерена развестись с ним, так как является «очень ревнивой», рассказал Никита Джигурда.

Актёр в беседе с Teleprogramma отметил, что боролся за Ефремова до последнего, однако в результате Софья его игнорирует. Джигурда заявил, что хорошо знает Кругликову, которая является «очень ревнивой» и не будет прощать мужу измену с коллегой по сцене Дарьей Белоусовой.

В своё время я переписывался с Софьей, которая очень благодарила меня за помощь. Писала, что «невозможно переоценить то, что вы сделали для Миши и для нашей семьи. Но я очень ревнивая жена...», — привёл актёр слова Кругликовой.

Ещё до известия о намерении Софьи подать на развод её юристы смогли получить доверенность на счёт Ефремова, на котором хранится около 5 млн рублей. Эти последние деньги, по словам Джигурды, Ефремов сам отдал жене на детей. Но теперь выясняется, что, получив от него все деньги, она намерена развестись с актёром.

И как только это случилось, появилась ужасающая новость, в которую не хочется верить. Но я знаю ситуацию изнутри. Софья Кругликова, конечно, молится, но её одолевают бесы. Софья ревнивая жена. Деньги на детей у неё, — подтвердил Джигурда.

Как сообщал NEWS.ru, близкий друг Михаила Ефремова сообщил, что его супруга Софья Кругликова намерена подать на развод, она не в силах простить супругу измену с актрисой Дарьей Белоусовой.