«Он просто сойдёт с ума»: жена Ефремова решила подать на развод

https://static.news.ru/photo/28f7a108-2dd0-11eb-9722-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Близкий друг осуждённого за смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова сообщил, что его супруга Софья Кругликова намерена подать на развод, оказавшись не в силах простить супругу измену с актрисой Дарьей Белоусовой.

Друг осуждённого актёра рассказал об этом «Комсомольской правде». По его словам, причиной желания Кругликовой развестись с Ефремовым стала измена мужа с актрисой Белоусовой. Об этом факте стало известно как раз после смертельного ДТП, которое устроил Ефремов. Полиция на следующий день обнаружила актёра дома у молодой коллеги по сцене.

Принципиальное решение принято, теперь это вопрос времени. Для Миши, конечно, это станет ударом, актом предательства. Ведь если даже Соня, которая всегда смотрела на него сверху вниз, отвернётся, он просто сойдет с ума и потеряет остатки веры в себя, — сказал друг актёра.

Он уверен, что Кругликова не смогла простить мужу измену с молодой актрисой Дарьей Белоусовой, ведь сразу после смертельного ДТП об этом факте трубили все СМИ, что стало ударом по самолюбию супруги Ефремова.

Ну, а кроме того, пока Миша за решеткой, его имущество легче поделить. Если собрать все накопления, недвижимость и прочее, набежит очень приличная сумма, — продолжил друг актёра, хорошо знакомый с Кругликовой.

По его словам, речь может идти о десятках или даже сотнях миллионов рублей. И сейчас имущество находится во владении Кругликовой, которая вполне может «жаждать мести», добавил он.

Как сообщал NEWS.ru, Михаил Ефремов будет отбывать срок заключения в исправительной колони № 4 в Белгородской области. Пока актёр находится в СИЗО № 3 Белгорода, где находится на карантине в отдельной камере.

22 ноября в Интернете появилась первая фотография Ефремова в СИЗО, который посетил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. После богослужения митрополит окропил святой водой помещения и вручил в дар главе СИЗО № 3 телевизор.