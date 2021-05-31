Обыски у российской оппозиции: что известно на данный момент

Вечером 31 мая в санкт-петербургском аэропорту «Пулково» с самолёта сняли Андрея Пивоварова — бывшего исполнительного директора организации «Открытая Россия», которая была признана судом «нежелательной организацией», а 27 мая официально распущена её руководством. Как рассказал сам Пивоваров, с самолёта его сняли когда он собирался вылететь на отдых, при этом авиалайнер, по его словам, уже выруливал на взлётную полосу. Позднее бывший координатор движения Татьяна Усманова, сообщила, что Пивоваров задержан в рамках уголовного дела о сотрудничестве с «нежелательной организацией» — статья 284.1 Уголовного кодекса. Дело было возбуждено СУ СК по Краснодарскому краю 29 мая. По словам адвокатов Пивоварова в Краснодар его и собираются этапировать, однако на ночь задержанный оставлен в петербургском ИВС.

В квартире Пивоварова в Санкт-Петербурге был проведен обыск, постановление о нём было вынесено тем же вечером в «безотлагательном порядке» без решения суда. В документе, по утверждению, адвокатов указывалось, что целью обыска являлось задержание самого Пивоварова.

Утром 1 июня сотрудники силовых структур также пришли с обысками к экс-председателю «Открытой России» Александру Соловьёву, который в 2017-2018 годах также работал помощником бывшего депутата Госдумы и известного оппозиционера Дмитрия Гудкова.

Как стало известно, обыск у Соловьёва проходит в рамках расследования уголовного дела по пункту «б» части 2 статьи 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). По версии следствия речь идёт о неуплате долга пр договору аренды нежилого помещения в 2015 — 2017 годах. Потерпевшим по делу вступает Департамент городского имущества Москвы, собственник помещения. Расследует дело ГСУ ГУМВД по Москве, а Соловьёв пока находится в статусе свидетеля.

Александр Соловьёв instagram.com/alxsolovyev

Кроме того, обыски проходят у политика Дмитрия Гудкова, который сотрудничал с «Открытой Россией» и в 2018 году помогал Андрею Пивоварову с проектом «Объединённые демократы» — по выдвижению оппозиционных кандидатов на муниципальных выборах. Силовики, в том числе сотрудники ОМОН, утром 1 июня пришли на его дачу в подмосковной Коломне. Пришли также и к главе штаба Гудкова — Виталию Венедиктову.

Отец Дмитрия Гудкова, также оппозиционный политик и бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков в Twitter написал, что обыск проходит в помещении где ранее, восемь лет назад находился офис его охранной фирмы на улице Солженцына, а также в квартире сестры его жены.

Основанная в 2014 году Михаилом Ходорковским «Открытая Россия» (ранее существовала также связанная с ним одноименная региональнгая организация, ликвидированная в 2006 году) была внесена Генпрокуратурой в реестр «нежелательных» в 2017 году. В марте 2019 года «Открытая Россия» объявила о ликвидации движения с целью защитить своих членов, а на следующий день была учреждена новая одноимённая Российская общественная организация (РОО) «Открытая Россия», которая не была правопреемницей движения «Открытая Россия». В правоприменительной практике силовики фактически считали обе структуры одной и той же организацией. 27 мая 2021 года РОО «Открытая Россия» также объявила о самороспуске.

18 февраля суд в Ростове-на-Дону признал виновной в продолжении деятельности «нежелательной организации» бывшего координатора местной ячейки «Открытой России» Анастасию Шевченко. Она была приговорена к четырёхлетнему условному сроку, под следствием она находилась с 2019 года, мерой пресечения ей был выбран домашний арест.