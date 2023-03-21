Обыски проходят у бывших сотрудников «Мемориала»

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

У бывших сотрудников общества «Мемориал» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) проходят обыски, сообщили в ликвидированном НКО. Проверка проходит в том числе у бывшего председателя правления организации Яна Рачинского.

Прямо сейчас по множеству адресов сотрудников «Мемориала» в Москве пришли с обыском. Вызваны адвокаты, — говорится в сообщении .

Следственные действия проходят в рамках уголовного дела о реабилитации нацизма в интернет. О возбуждении уголовного дела стало известно 4 марта. Поводом для разбирательств послужили подозрения, что руководство «Мемориала» включало в списки репрессированных лиц тех советских граждан, которые сотрудничали с немецкими войсками в годы Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России начал проверку в отношении председателя правления международного общества «Мемориал» Яна Рачинского по статье о реабилитации нацизма. По данным журналистов, поводом стала публикация правозащитника в социальной сети.