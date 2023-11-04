Обвиняемый в мошенничестве «инфобизнесмен» Шабутдинов доставлен в суд Обвиняемого в мошенничестве блогера Шабутдинова доставили в Таганский суд Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российского блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова доставили в Таганский суд Москвы, сообщило РИА Новости. По информации издания, сегодня ему изберут меру пресечения по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Шабутдинову ранее предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Согласно информации столичной прокуратуры, в общей сложности в деле насчитывается восемь преступных эпизодов. По версии следствия, блогер действовал от имени подконтрольных юридических лиц. Он обманывал граждан ложными обещаниями научить предпринимательской деятельности для получения сверхдоходов. Шабутдинов предлагал пользователям приобрести тренинги, вебинары и образовательные программы, которые якобы могут помочь создать успешный бизнес.

Потерпевшими по делу Шабутдинова стали восемь человек, подписавшие с ним договоры на сумму от 100 тысяч до 1,9 млн рублей. Блогер вину не признал.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала ожидаемым задержание Шабутдинова. По ее словам, она ждала эту новость с весны. Она также сообщила, что в очереди на проверку фактов мошенничества и сокрытия налогов стоят блогеры Гусейн Гасанов и Михаил Литвин.