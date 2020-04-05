Общественный транспорт в Москве курсирует с максимальной частотой

https://static.news.ru/photo/dc77c3f6-7715-11ea-84c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Москвы организовали движение общественного транспорта с максимальной частотой. Это сделано для того, чтобы люди имели возможность соблюдать дистанцию друг от друга на время введённого карантина.

Мы делаем максимальную частоту движения, чтобы была разряженная обстановка, если мы уменьшим количество поездов, люди опять начнут плечом к плечу стоять, конечно будут там контакты, — сказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

С 30 марта Сергей Собянин дополнил свой указ о введении «режима повышенной готовности» правилом самоизоляции для всех жителей столицы. Выходить из дома можно только до ближайшего магазина и аптеки, чтобы выгулять собаку или вынести мусор, а также для похода на работу. Собираться группами категорически запрещено. В случае выхода на улицу и появления в общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Кроме того, вступили в силу поправки в КоАП, устанавливающие ответственность за нарушение режима повышенной готовности.

Всего в Москве по данным на 5 апреля зафиксировано 3893 заболевших, в России общее число диагнозов по данным на 4 апреля достигло 4731. Инфекция выявлена в 78 регионах страны. Болезнь уже унесла жизни 43 россиян, выздоровели 333 человека, писал NEWS.ru.