https://static.news.ru/photo/eeb6d8f8-71da-11ea-ac72-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube.com/channel/UCly3XBp22q26Yvy8MSd_bow

Адвокат Анатолий Кучерена, актёр Владимир Машков и другие члены Общественного совета при МВД записали видеообращения к россиянам с просьбой держать связь с пожилыми родственниками. Это необходимо, чтобы те из-за ситуации с эпидемией коронавируса не стали жертвами различных афер, объяснили в пресс-службе силового ведомства.

Акция получила название «Расскажи родителям» и сопровождается соответствующим хештегом. В ней также приняли участие историк и политик Наталия Нарочницкая, ректор Московского государственного юридического университета Виктор Блажеев, актёр и режиссёр Артём Михалков и другие общественные деятели.

Авторы видеообращений предупреждают, что аферисты могут самыми изощрёнными способами обмануть пожилых людей. Злоумышленники могут сообщить о не существующем у близких людей коронавирусе, предложить приобрести лекарство для профилактики вируса либо пообещать положенную социальную выплату или надбавку к пенсии.

К таким заявлениям следует относиться осторожно. Незнакомым людям не следует открывать дверь, сказанное ими не нужно с ходу принимать на веру и тем более ни в коем случае нельзя сообщать им номера банковских карт, паспорта или других документов. В МВД советуют взять паузу и перепроверить озвученную незнакомцами информацию.

Ранее департамент транспорта Москвы обратился к горожанам с просьбой убедить пожилых родственников оставаться дома. Как писал NEWS.ru, они нередко пренебрегают просьбой не выходить на улицу.