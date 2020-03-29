Более четырёх тысяч московских пенсионеров, несмотря на рекомендации властей оставаться дома и блокировку социальных карт, пытались проехать в общественном транспорте за минувшие сутки. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.
Там обратились к родственникам пожилых людей, чтобы те напомнили близким о необходимости не выходить на улицу.
За сегодня зафиксировано 4,3 тысячи отказов по социальным картам пенсионеров старше 65 лет. Пожалуйста, скажите бабушке остаться дома, — сказано в сообщении Дептранса в Telegram.
В связи с эпидемией коронавирусной инфекции власти Москвы обратились с просьбой к жителям старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, в период с 26 марта по 14 апреля соблюдать домашний режим самоизоляции. Есть ряд исключений, однако это касается относительно небольшого количества людей.
transport.mos.ru
В качестве одной из мер, которая должна вынудить человека оставаться дома, были временно заблокированы социальные карты москвича с льготным проездом на городском транспорте. Однако в первый же день ограничений больше 63 тысяч пожилых людей пытались попасть в метро.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в связи с необходимостью соблюдения самоизоляции московские власти выплатили единовременную материальную помощь свыше 1,6 млн пенсионеров.