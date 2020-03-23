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Мэр Москвы Сергей Собянин 23 марта дал несколько распоряжений, направленных на защиту пожилых и хронически больных людей в сложившейся эпидемиологической ситуации. В том числе они получат единовременную материальную помощь.

Так, операторы связи обязаны не отключать телефоны и Интернет при нулевом балансе у пожилых и больных горожан, находящихся на домашнем режиме. Работникам соцслужбы поручено доставлять данной категории москвичей лекарства, продукты и решать их бытовые проблемы. Также всем людям старше 65 лет и хронически больным будет выплачено по четыре тысячи рублей, сообщил Собянин в своём блоге.

Как писал NEWS.ru ранее, начальник Московского метрополитена Виктор Козловский заявил о том, что работу столичной подземки не получится остановить без негативных последствий.