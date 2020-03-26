https://static.news.ru/photo/039a99a2-6f48-11ea-aedd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти 63 тысячи пенсионеров утром 26 марта хотели совершить поездку в метро Москвы по заблокированным ранее социальным картам, передают представители Департамента транспорта столицы.

Ведомство добавило, что пассажиропоток в подземке упал на 43%, в наземном транспорте — на 39%, пригородные электрички и автобусы из области в мегаполис потеряли 35%. Число клиентов такси и каршеринга сократилось на 23%, говорится в сообщении Telegram-канала пресс-службы департамента.

При этом личных автомобилей на дорогах стало меньше на 6% от общего количества, но на 5% увеличилось количество машин, прибывающих утром из Подмосковья в столицу. Число ДТП снизилось на 28%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что московские власти выплатили единовременную материальную помощь свыше 1,6 млн пенсионеров в связи с необходимостью соблюдения самоизоляции из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мэр столицы Сергей Собянин рекомендовал пожилым людям и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, с 26 марта по 14 апреля соблюдать домашний режим.

К 26 марта COVID-19 заразились по всему миру свыше 472 тысяч человек, 21,3 тысячи умерли, более 114 тысяч выздоровели. В России — 840 случаев инфекции. За последние сутки выявили 182 случая. Выписаны 38 пациентов. Скончались два человека.