https://static.news.ru/photo/bb82be6c-6ec3-11ea-bb6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские власти выплатили единовременную материальную помощь свыше 1,6 млн пенсионеров в связи с необходимостью соблюдения самоизоляции из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Выплаты <...> перечислены москвичам старше 65 лет, они получают их на тот же счёт, куда обычно приходят пенсия и прочие социальные выплаты, — цитирует ТАСС чиновника.

Как писал NEWS.ru, для единовременной материальной помощи москвичам старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции, город выделит 7,6 млрд рублей. Пенсионеры получат по четыре тысячи рублей и отсрочку по оплате услуг ЖКХ. Средства поступят из резервного фонда. Соответствующее распоряжение принял президиум Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рекомендовал пожилым людям и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, с 26 марта по 14 апреля соблюдать домашний режим. Как писал NEWS.ru, пенсионеры получат материальную помощь в размере четырёх тысяч рублей и отсрочку по оплате услуг ЖКХ.

На 25 марта в мире число заразившихся коронавирусом превышает 430 тысяч человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.

В России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек.