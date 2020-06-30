Обнародовано завещание Ельцина против поправок в Конституцию

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Завещание первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина против поправок в Конституцию РФ обнародовал ведущий авторской программы на телеканале «Царьград» Иван Кондаков.

Дорогие россияне! Прослушайте моё обращение, направленное на принятие вами верного решения. Чтобы завтра в свободной стране проснуться, не допустить ни в коем случае смены правильного курса. Вы все хорошо помните наверняка, как были разрушены оковы проклятого Совка. Выполняя цивилизованного мира инструкции, мы написали самую демократическую в мире Конституцию... — заявил Кондаков.

В частности, в своём завещании Ельцин настаивает на том, что принимать поправки не стоит: «Молчать совершенно мне стало невмочь. Я говорю: от Конституции руки прочь». Он вспоминает «мирные времена 1990-х», когда «благосостояние было гораздо выше нормы».

Грозный, Будённовск, весь Дагестан процветали стараниями западных стран. Чтобы поведать миру о нашем прогрессе, наш президент доложил в американском конгрессе — руку на Библии, в сердце свобода, вдохновляясь примером американского народа... — продолжает герой.

О необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения к Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Ранее NEWS.ru писал, как проходит неделя голосования по поправкам в Конституцию России.