24 июня в Москве прошла акция «Лучи Победы» в память о героях, погибших в годы Великой Отечественной войны. Небо над Кремлёвской набережной, Музеем Победы на Поклонной горе и Московским государственным университетом на Ленинских горах на 10 минут осветили мощными прожекторами. Игра световых потоков была видна из разных точек столицы. Грандиозное шоу частично повторило историческую праздничную иллюминацию в столице. 24 июня 1945 года ночное небо над Москвой осветили пять прожекторных колец: вокруг Кремля, по Бульварному и Садовому кольцам, по вокзалам и по Окружной железной дороге.

Празднования 75-летия Победы завершились красочным и самым долгим салютом за всю историю торжеств. Его продолжительность составила 15 минут. Было сделано около 10 тысяч выстрелов из 40 установок, 30 из них...