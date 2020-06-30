Россияне уже почти неделю голосуют по поправкам в основной закон Российской Федерации. Волеизъявление народа идёт полным ходом. Места для голосования самые разные — вокзалы, больницы, районные ДК, традиционные школы. Кое-кто отдаёт свой голос и в домашней обстановке. Стать участником исторического момента можно, невзирая на место пребывания. Голосование завершится 1 июля в 20:00.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Софья Сандурская/АГН «Москва»
Софья Сандурская/АГН «Москва»
Софья Сандурская/АГН «Москва»
Софья Сандурская/АГН «Москва»
Софья Сандурская/АГН «Москва»
Софья Сандурская/АГН «Москва»
Александр Авилов/АГН «Москва»
Александр Авилов/АГН «Москва»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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