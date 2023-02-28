Омбудсмен ответила на обвинения Киева в «похищении» украинских детей Омбудсмен Мишонова: заявления Киева о «похищении» украинских детей являются ложью

Фото: Lvaro Ballesteros/Keystone Press Agency/Global Look Press

Слова киевских властей о том, что российские детские омбудсмены «украли» украинских детей, являются ложью, заявила в беседе с «Радио 1» уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. По ее словам, более 100 детей из детских домов Донецкой области временно устроили в приемные семьи Подмосковья. Омбудсмен заверила, что их никто не крал и что насильно никого не усыновляли.

Детей никто не крал. Эти ребята из детских домов Донецкой области. Они были временно устроены в приемные семьи Московской области. Их больше 100 человек, — подчеркнула Мишонова.

Некоторых детей Донбасса нашли в центре зоны СВО без попечения родителей, однако в российские приемные семьи они отправились добровольно, добавила омбудсмен. Она рассказала о девочке Ане из Мариуполя, которая на момент начала спецоперации находилась в туберкулезном санатории, после чего попала в больницу Донецка, откуда была перевезена в Россию. Ребенок по собственному желанию был направлен в приемную семью, отметила Мишонова. По ее словам, сейчас Аня ходит в школу и пока не хочет возвращаться на родину.

Украина ранее ввела санкции в отношении российских уполномоченных по правам детей. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы украинского государства. До этого в своем видеообращении Зеленский сообщил, что принял ограничительные меры против россиян, «причастных к похищению украинских детей».