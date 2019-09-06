https://static.news.ru/photo/9c3d0e7a-d078-11e9-b044-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пресс-секретарь Алексеевского суда Белгородской области подтвердил, что ходатайства братьев Александра и Кирилла Кокориных удовлетворены. Однако решение по Павлу Мамаеву ещё не принято.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками двух потасовок 8 октября 2018 года. Им вменили совершение хулиганских действий по предварительному сговору и умышленное причинение вреда здоровью. Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаев получил срок заключения год и пять месяцев.

Как ранее писал News.ru, мама нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла Светлана Кокорина поблагодарила всех за освобождение сыновей.