OBI возобновит работу в России до конца майских праздников

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Сеть строительных и хозяйственных товаров OBI возобновит работу своих магазинов России до конца майских праздников, передаёт ТАСС со ссылкой на сообщение компании. 27 апреля в Москве первым откроется гипермаркет на Ходынском бульваре.

Сеть гипермаркетов для ремонта и дачи OBI подготовила долгожданный подарок к старту дачного сезона для всех любителей загородной жизни и возобновляет свою работу в России. В среду, 27 апреля, вновь откроет двери для покупателей московский магазин OBI Ходынское Поле, а до конца майских праздников планируется запуск всех гипермаркетов сети, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что немецкая компания Obi GmbH отдаёт сеть своих магазинов в России во временное управление основателю консалтинговой группы «Аудит груп» Борису Любошицу.

Бизнес ретейлера в России в дальнейшем планируется передать неназванному российскому инвестору, который должен развивать компанию на территории страны. Акционер сети решил продать магазины в России с сохранением рода деятельности компании и рабочих мест, сообщил источник, близкий к Любошицу.