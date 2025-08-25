Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Обещавшие спасти российскую альпинистку итальянцы улетели домой

Итальянские спасатели, которые обещали спасти российскую альпинистку Наталью Наговицину, улетели домой и не попытались вывезти тело, а также своего соотечественника, информирует Telegram-канал Mash. По данным источника, для этого они хотели задействовать еврокоптер.

Спасатели обещали снова подняться в воздух и спасти альпинистку, которая застряла на пике Победы в горах Киргизии. Однако в понедельник, 25 августа, они решили этого не делать и улетели домой.

Источник сообщал, что тело альпинистки пролежит в горах минимум до весны. Специалисты утверждали, что сезон восхождений 2025 года закончился, а поиски палатки Наговициной возобновятся не раньше 2026-го. Спортсменка застряла на высоте 7140 метров в суровых условиях на фоне снежной бури.

Ранее завершилась операция по спасению российской альпинистки, которая попала в безвыходную ситуацию со сломанной ногой. Начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что за 70 лет с пика Победы не получалось эвакуировать ни одного человека.

