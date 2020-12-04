Объединение футбольных фанатов из Омска признали рассадником экстремизма

Центральный районный суд Омска признал экстремистской организацией неформальное молодёжное объединение футбольных фанатов «Иртыш Ultras». Его деятельность запрещена в России.
Также вне закона существование фанатского объединения под названиями Irtysh Ultras, Brutal Jokers и Fluss Geboren,
Суд признал группировку структурированной и управляемой организацией, которая вовлекает в свои ряды несовершеннолетних подростков.
При этом членов «Иртыш Ultras» ранее неоднократно привлекали к административной и уголовной ответственности за правонарушения и преступления экстремисткой направленности.
Признание фанатского сообщества экстремистским фактически приравнивает его к последователям идей фашизма, террористам-радикалам и деструктивным сектам.
В надзорном ведомстве полагают, что запрет деятельности объединения позволит эффективно пресекать преступные посягательства его участников, защищать интересы подрастающего поколения, а также обеспечивать защиту общества и государства.
Ранее, как писал NEWS.ru, Следственный комитет сообщил, что против участников организации «Общество свидетелей Иеговы» возбуждено уголовное дело. Верховный суд признал движение экстремистским и запретил его деятельность в России ещё в 2017 году. Следователи решили возбудить дело после информации о том, что в Москве организованы управленческие центры иеговистов.