31 августа 2025 в 21:46

Обалденные творожные колобки без жарки: выпекаются за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежные творожные колобки из духовки — идеальный вариант для полезного завтрака или легкого десерта без жарки, который сочетает прекрасный вкус и максимальную пользу.

Для приготовления разотрите 250 г творога через сито, добавьте 1 яйцо, 3 ст. л. сахара, щепотку ванилина и соли, тщательно перемешайте. Постепенно всыпьте 4–5 ст. л. муки до получения мягкой эластичной массы. Сформируйте шарики, обваляйте их в манной крупе или кунжуте для хрустящей корочки. Выложите на пергамент и выпекайте 15 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Колобки получаются обалденными — с аппетитной хрустящей корочкой снаружи и нежной творожной текстурой внутри. Подавайте их со сметаной, медом или ягодным соусом — это универсальное лакомство станет любимым десертом для всей семьи и прекрасной альтернативой жареным сырникам!

Ранее стало известно, как приготовить творожные палочки за 10 минут — завтрак, который обожают взрослые и дети.

творог
рецепты
выпечка
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
