Обалденная селедка «Хе» в корейском стиле: маринованная закуска с овощами! Эта пикантная селедка станет настоящим открытием для ваших вкусовых рецепторов! Сочетание нежной рыбы, хрустящих овощей и яркого маринада создает неповторимый вкус, который идеально подойдет как для праздничного стола, так и для семейного ужина.

Ингредиенты

Сельдь свежемороженая — 3 шт.

Морковь — 3 шт.

Лук репчатый — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Уксус 9% — 200 мл

Соус соевый — 4 ст. л.

Масло растительное — 2 ст. л.

Кунжут — 2 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Приготовление

Разморозьте сельдь, очистите от кожи и костей, нарежьте филе на крупные кубики. Залейте рыбу уксусом и оставьте мариноваться на 30 минут при комнатной температуре. Лук нарежьте тонкими полукольцами, морковь натрите на специальной терке для корейской моркови. Чеснок пропустите через пресс. Слейте уксус с сельди (можно оставить около 1-2 столовых ложек для кислинки). Добавьте к рыбе подготовленные лук, морковь и чеснок. Влейте растительное масло, соевый соус, добавьте кунжут и соль. Аккуратно перемешайте, стараясь не повредить кусочки сельди. Уберите закуску в холодильник минимум на 2-3 часа для пропитки — чем дольше, тем вкуснее. Приятного аппетита!

