19 сентября 2025 в 17:00

Обалденная селедка «Хе» в корейском стиле: маринованная закуска с овощами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обалденная селедка «Хе» в корейском стиле: маринованная закуска с овощами! Эта пикантная селедка станет настоящим открытием для ваших вкусовых рецепторов! Сочетание нежной рыбы, хрустящих овощей и яркого маринада создает неповторимый вкус, который идеально подойдет как для праздничного стола, так и для семейного ужина.

Ингредиенты

  • Сельдь свежемороженая — 3 шт.
  • Морковь — 3 шт.
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Уксус 9% — 200 мл
  • Соус соевый — 4 ст. л.
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Кунжут — 2 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Разморозьте сельдь, очистите от кожи и костей, нарежьте филе на крупные кубики. Залейте рыбу уксусом и оставьте мариноваться на 30 минут при комнатной температуре. Лук нарежьте тонкими полукольцами, морковь натрите на специальной терке для корейской моркови. Чеснок пропустите через пресс.
  2. Слейте уксус с сельди (можно оставить около 1-2 столовых ложек для кислинки). Добавьте к рыбе подготовленные лук, морковь и чеснок. Влейте растительное масло, соевый соус, добавьте кунжут и соль. Аккуратно перемешайте, стараясь не повредить кусочки сельди. Уберите закуску в холодильник минимум на 2-3 часа для пропитки — чем дольше, тем вкуснее. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили чумовой салат «Селедка-красотка» со свеклой и горошком! Мегавкусный и простой.

сельдь
Корея
морковь
маринад
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
