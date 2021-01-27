В Совфеде предупредили о резком снижении доходов у работающих пенсионеров

https://static.news.ru/photo/d4f19036-6147-11eb-9360-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работающие пенсионеры, которые в период самоизоляции вынуждены находиться дома, рискуют существенно потерять в деньгах. Это связано с тем, что их больничные листы учитывают оплату труда за предыдущие два года, заявил член Совета Федерации Владимир Кравченко.

При этом в 2020 году из-за пандемии коронавируса доходы людей — и, в частности, пожилых граждан — ощутимо снизились, напомнил он.

Работникам в возрасте 65 лет и старше, которые должны находиться на самоизоляции, выдают лист нетрудоспособности. Пособие рассчитывается, исходя из заработка за предыдущие два года. Соответственно, в этом году будут учитывать доход за 2019 и 2020 годы, — приводит слова Кравченко РИА Новости.

Сенатор привёл в пример Томскую область, которую представляет в Совфеде. В регионе люди старше 65 лет находятся на самоизоляции с 6 апреля 2020 года. Таким образом, доход почти за весь 2020 год, который используется для исчисления заработка, они не получали.

Учитывая этот факт, отметил Кравченко, сумма пособия с этого года для многих работающих пенсионеров уменьшится примерно на 25%.

Согласно данным Пенсионного фонда России, число работающих пенсионеров составляет 7,3 млн человек, а средняя пенсия — 16,5 тысячи рублей.

Ранее, как писал NEWS.ru, депутаты думской фракции «Справедливая Россия» повторно внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам.