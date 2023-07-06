Нутрициолог объяснила, как надолго сохранить загар Нутрициолог Свиридова: домашние маски помогут надолго сохранить загар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы надолго сохранить загар, следует делать домашние маски, посоветовала нутрициолог Елена Свиридова. Эксперт рассказала LIFE.ru, что для этого хорошо подходит огурец. Его надо натереть, положить на несколько минут в холодильник, а после нанести на кожу, чтобы дать ей успокоиться после воздействия солнечных лучей.

Главное, не экспериментируйте с народными средствами. На самом деле «молочка», как сливочное масло и сметана, не помогает коже восстановиться, а только сильнее раздражает ее, — предупредила Свиридова.

По словам нутрициолога, стоит включить в рацион томаты. Они богаты витаминами и минералами, укрепляющими иммунитет, а ликопин, который в них содержится, усиливает защитные свойства кожи от ультрафиолета. Продукты-каротиноиды, такие как морковь, создадут естественное сияние после загара. К ним также относятся болгарский перец, дыня и абрикосы. Эти продукты можно есть в твердом виде или делать из них смузи.

На состояние кожи после загара также влияет рыба: она содержит антиоксиданты, которые нейтрализуют опасное воздействие солнца. Свиридова пояснила, что блюда из нее позволят получить ровный загар.

Сразу после отдыха на солнце нутрициолог советует принять прохладный душ. Она отмечает, что вода до 20 градусов успокоит травмированные солнечными лучами участки кожи. При получении ожога важно избегать обезвоживания и пить достаточное количество воды.

Терапевт Павел Раменский ранее заявил, что близость к морю, озеру или реке не влияет на силу загара. По его словам, вероятность получить солнечный ожог на суше и во время плавания на надувном матрасе одинакова.