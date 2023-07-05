Терапевт развеял миф о более сильном загаре вблизи водоемов Терапевт Раменский: рядом с морем загар не становится сильнее, вода не притягивает солнечные лучи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Терапевт Павел Раменский заявил NEWS.ru, что близость к озеру или реке не влияет на силу загара. По его словам, вероятность получить солнечный ожог на суше и во время плавания на надувном матрасе одинакова. Медик объяснил, что вода не притягивает ультрафиолетовые лучи.

Ходит миф о силе загара при нахождении около воды, однако он не имеет научного подтверждения. Вода не притягивает ультрафиолетовые лучи и не отражает их в большем объеме, поэтому риск обгорания на солнце при нахождении у воды, во время плавания на надувном матрасе в море или по озеру остается таким же, как и на суше, — добавил Раменский.

Эксперт также предупредил, что признаками обгорания на солнце являются покраснение кожи, сильная боль, отек, тошнота и головокружение. Он посоветовал нанести на поврежденные участки тела охлаждающий гель или лосьон, содержащий алоэ вера или пантенол.

Ранее главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева рассказала изданию «Подмосковье сегодня», что при летнем отдыхе с детьми у водоемов необходимо соблюдать ряд важных мер безопасности. По ее словам, маленькие дети всегда должны находиться на расстоянии вытянутой руки от родителей, а для купания нужно выбирать только официально разрешенные водоемы.