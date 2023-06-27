Педиатр перечислила основные правила отдыха с детьми у воды Педиатр Одинаева рассказала о важности постоянного контроля за детьми при отдыхе у воды

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При летнем отдыхе с детьми у водоемов необходимо соблюдать ряд важных мер безопасности, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева. По ее словам, маленькие дети всегда должны находиться на расстоянии вытянутой руки от родителей, а для купания нужно выбирать только официально разрешенные водоемы.

Убедитесь, что в месте купания ребенка безопасный пологий спуск в воду, нет течения или посторонних предметов, например, коряг. Не забывайте, что даже водоросли могут ограничить движения ребенка в воде и вызвать панику. Испугать ребенка могут и речные жители: лягушки, рыбки, — подчеркнула врач.

На мелководье за детскими играми также нужен контроль, продолжила педиатр. При этом необходимо пресекать ложные сигналы о помощи, а также грубые игры, например, попытки детей топить друг друга. Надувные средства для плавания должны состоять из нескольких независимых частей. Кормить детей перед купанием нужно неплотно, лучше взять на пляж легкий перекус и воду.

Также эксперт отметила важность умения самостоятельно оказывать первую помощь, в том числе иметь навыки обработки ран, непрямого массажа сердца, искусственного дыхания и приема Геймлиха на случай, если ребенок подавился едой. В опасных ситуациях следует немедленно вызывать спасателей или скорую помощь.

Ранее детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, что при планировании семейного отдыха родителям очень важно учитывать интересы детей, в таком случае отпуск понравится всем.