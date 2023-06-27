Психолог рассказала, как идеально провести отпуск с детьми Психолог Наумова посоветовала родителям учитывать интересы детей для идеального отпуска

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При планировании семейного отдыха родителям очень важно учитывать интересы детей, в таком случае отпуск понравится всем, рассказала NEWS.ru детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова. По ее словам, детям старше трех лет интересно посещать различные мероприятия, аттракционы, батуты, зоопарки и концерты, тогда как с подростками нужно договариваться и спрашивать, что им интересно посмотреть во время отпуска.

Важно, чтобы подростки чувствовали, что их мнение учитывается и родители с ними советуются. Вместе нужно составить план действий в отпуске. Важно принять общее решение для максимально плодотворного отдыха, — заявила Наумова.

Также родителям нужно учитывать, что у каждого ребенка есть свой режим дня, особенно это важно для маленьких детей. Нужно чтобы время сна и режим питания совпадали с теми, что были до отпуска.

Чтобы отпуск удался, важно не ссориться, а искать компромиссы, договариваться, поддерживать и помогать друг другу. В отпуске главное сплотиться, получить положительные эмоции и за счет этого стать еще более крепкой и здоровой семьей, — добавила Наумова.

Ранее доктор медицинских наук Владислав Шафалинов заявил, что срок идеального отпуска должен составлять не менее 21 дня, так как это время является средним для адаптации организма. Он отметил, что в советское время не просто так профилактические путевки выдавались на 14 дней, а лечебные — на 21 день.