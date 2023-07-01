Россиянам назвали характерные симптомы обгорания на солнце Терапевт Раменский: признаками обгорания кожи на солнце являются покраснение, волдыри и отек с тошнотой

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Признаками обгорания на солнце являются покраснение кожи, иногда с пузырьками, сильная боль, отек, тошнота и головокружение, рассказал NEWS.ru терапевт Павел Раменский. При возникновении симптомов медик посоветовал нанести на пострадавшие участки тела охлаждающий гель или лосьон, содержащий алоэ вера или пантенол.

Обгорание обычно проявляется покраснением кожи, жжением, болезненностью и даже пузырьками. В случае солнечного ожога кожа также может стать красной и болезненной, однако сопутствующие симптомы могут быть более серьезными, такими как сильная боль, отек и даже ощущение тошноты и головокружения, — отметил Раменский.

Врач также рассказал NEWS.ru, что после купания в природных водоемах — реках, озерах или море — нужно обязательно принять душ, увлажнить кожу, осмотреть и тщательно протереть уши, а также обеспечить себе обильное питье. Он также предостерег от использования агрессивных средств для душа, посоветовав отдать предпочтение «мягким и нежным» препаратам для ухода за кожей.

Собеседник подчеркнул, что кожу нужно защитить от ультрафиолета, если отдыхающий планирует остаться на пляже после купания: обязательно использовать солнцезащитный крем. По его словам, вода может усилить воздействие УФ-излучения, поэтому стоит обезопасить себя от ожогов.

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