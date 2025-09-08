Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Новый взгляд на оливье: гости точно будут вымаливать этот рецепт

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Классический салат «Оливье» давно стал символом праздничного стола, но его вкус можно сделать ярче и богаче. Эта вариация отличается пикантностью и насыщенностью благодаря маринованным грибам и курице, приготовленной не традиционным способом, а с аппетитной румяной корочкой.

Ингредиенты

  • маринованные грибы (лучше опята) — 1 банка;
  • куриные грудки — 2 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • соленые огурцы — 3–4 шт.;
  • консервированный горошек — 1 банка;
  • морковь — 2 шт.;
  • масло растительное — 1 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • майонез — для заправки.

Пошаговое приготовление

Шаг 1. Подготовьте курицу. Обжарьте грудки на растительном масле до золотистой корочки. Именно этот прием придает салату особый вкус и выразительность.

Шаг 2. Пока курица остывает, в миску для салата высыпьте горошек и маринованные грибы, слив рассол.

Шаг 3. Нарежьте соленые огурцы кубиками. Морковь очистите и натрите на крупной терке. Добавьте к грибам и горошку.

Шаг 4. Нарежьте остывшую курицу небольшими кусочками и соедините с овощами. Посолите, поперчите и заправьте майонезом.

Готовый салат получается сытным, ароматным и по-настоящему праздничным. Он отлично подойдет и для семейного ужина, и для торжественного застолья.

