Новый взгляд на оливье: гости точно будут вымаливать этот рецепт

Классический салат «Оливье» давно стал символом праздничного стола, но его вкус можно сделать ярче и богаче. Эта вариация отличается пикантностью и насыщенностью благодаря маринованным грибам и курице, приготовленной не традиционным способом, а с аппетитной румяной корочкой.
Ингредиенты
- маринованные грибы (лучше опята) — 1 банка;
- куриные грудки — 2 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- соленые огурцы — 3–4 шт.;
- консервированный горошек — 1 банка;
- морковь — 2 шт.;
- масло растительное — 1 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- майонез — для заправки.
Пошаговое приготовление
Шаг 1. Подготовьте курицу. Обжарьте грудки на растительном масле до золотистой корочки. Именно этот прием придает салату особый вкус и выразительность.
Шаг 2. Пока курица остывает, в миску для салата высыпьте горошек и маринованные грибы, слив рассол.
Шаг 3. Нарежьте соленые огурцы кубиками. Морковь очистите и натрите на крупной терке. Добавьте к грибам и горошку.
Шаг 4. Нарежьте остывшую курицу небольшими кусочками и соедините с овощами. Посолите, поперчите и заправьте майонезом.
Готовый салат получается сытным, ароматным и по-настоящему праздничным. Он отлично подойдет и для семейного ужина, и для торжественного застолья.
